Minister Peeters pleit voor nieuwe Vlaamse premie voor elektrische (tweedehands)wagens

Als het van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters afhangt, moet Vlaanderen opnieuw een premie voor elektrische wagens of zero-emissievoertuigen invoeren. Die premie maakt, samen met de slimme kilometerheffing, deel uit van de voorstellen die de Open VLD-minister binnen de Vlaamse regering op tafel legt bij de discussie over de klimaatdoelstellingen.

De premie, die zou mikken op het kleinere segment van elektrische wagens en lineair zou afgebouwd worden, moet het prijsverschil met nieuwe wagens met een klassieke verbrandingsmotor kleiner maken. De Vlaamse regering besliste nog maar enkele jaren geleden om de premies voor elektrische wagens te schrappen (ze werden afgevoerd in 2020, nvdr.). Maar het prijsverschil in aankoop tussen elektrische voertuigen en wagens met een klassieke verbrandingsmotor blijft groot, ook voor kleinere wagens.

Intussen hebben buurlanden als Frankrijk, Duitsland en Nederland stimuleringsmaatregelen. “Nederland heeft nog maar deze week een bedrag van 690 miljoen euro op tafel gelegd voor premies voor zero-emissievoertuigen en voor laadinfrastructuur”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Premiesysteem

In antwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Marius Meremans zei minister Peeters donderdag in het Vlaams Parlement dat zij ook voorstander is van een premiesysteem. “Ik ben zelf vragende partij om een premie in te voeren voor het kleinere segment van elektrische wagens, een premie die mensen aanmoedigt om niet te kiezen voor een nieuwe wagen met een verbrandingsmotor, maar voor een zero-emissievoertuig, omdat er daar vaak nog een prijsverschil is van enkele duizenden euro’s. Ik zou ook voorstellen om die premie lineair af te bouwen”, aldus Peeters.

De Open VLD-minister pleit ook voor een gelijkaardige premie voor kleinere elektrische tweedehandswagens. Want als onze buurlanden een premie invoeren voor elektrische tweedehandswagens en Vlaanderen niet, dreigen de tweedehandswagens op onze markt te verdwijnen naar Frankrijk, Nederland en Duitsland. Of het premievoorstel kans maakt binnen de Vlaamse regering, is onduidelijk. Binnen de regering is alvast wel afgesproken dat vragen naar extra budget, denk aan de kinderopvang, doorgeschoven worden naar de begrotingsopmaak in september.

Reacties partijen

Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA) is niet overtuigd dat een subsidie het beste instrument is. “Ik denk dat fiscale maatregelen, die federaal zitten, een betere manier zijn”, aldus Meremans. Ook coalitiepartner CD&V lijkt niet happig op de premie. Zo wijst Sofie Mertens op het gevaar dat subsidies auto’s ook duurder kunnen maken waardoor “het bedrag van de premie niet bij de koper belandt, maar bij de fabrikant.”

Ook oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang zijn geen voorstander van een nieuwe premie. Zo wijst Groen-parlementslid Stijn Bex erop dat veel elektrische wagens gespreid over de tijd (via de ‘total cost of ownership’ of TCO) al voordeliger zijn dan wagens met een verbrandingsmotor. Dan een belangrijk deel van je mobiliteitsbudget ‘opsouperen’ aan premies, is volgens Groen niet verstandig. Ook Wim Verheyden en Bart Claes van Vlaams Belang kanten zich tegen de premie. “Van iets waarvan iedereen zegt dat het zo geweldig is, zou je toch verwachten dat mensen zelf wel overstappen en dat we dat niet moeten subsidiëren”, aldus Claes.

Minister Peeters betreurt de kritiek en het voorbehoud. “Ik vind het vreemd dat ‘de partij van de auto’ (Peeters verwijst naar Vlaams Belang, red. ) tegen een premie is waardoor particulieren een wagen kunnen kopen”, reageerde Peeters. De Open VLD-minister begrijpt ook niet waarom er wél premies zouden kunnen zijn voor het energiezuiniger maken van woningen, maar niet voor transport. Zeker als onze buurlanden gelijkaardige maatregelen nemen, kan Vlaanderen volgens haar niet achterblijven.