Minister Peeters geen voorstander verplichte fietscursus voor 60-plussers: "Zal averechts effect hebben”

West-Vlaanderen West-Vlaams gouverneur wil alle 60-plus­sers op fietscur­sus sturen: “Betrokken­heid tweewie­lers bij ongevallen was nooit zo groot”

25 juni In 2020 zijn er in West-Vlaanderen 51 verkeersdoden gevallen. Dat is het laagste aantal sinds 2011. In 46 procent van de gevallen waren fietsers betrokken. Dat was nog nooit zo hoog en een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien. Daarom wil gouverneur Carl Decaluwé alle 60-plussers op fietscursus sturen. Seniorenorganisatie Okra verwacht dat heel wat 60-plussers op de uitnodiging in zal gaan.