Minister Peeters fluit De Lijn terug over megaorder e-bussen

15 januari Alle virologen en experts zijn het erover eens: we hoeven niet bang te zijn om ons te laten vaccineren tegen Covid-19. Maar wat als je allergisch bent voor bepaalde stoffen in die spuit? Moet je dan de voorkeur geven aan één van de verschillende vaccins? Of misschien heb je wel een allergie waar je helemaal geen weet van hebt? Wat is dan het risico? We stelden onze vaccinatievragen rond allergieën aan infectioloog Marie-Angélique De Scheerder van het UZ Gent.