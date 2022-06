Minister Peeters en Vlaamse Stichting Verkeerskunde waarschuwen voor gevaren van rijden onder invloed: “Groot risico op dodelijk ongeval”

Drugs, lachgas en andere psychotrope stoffen wijzigen de normale werking van de hersenen en hebben een negatieve impact op de rijvaardigheid. Wie onder invloed van amfetamines rijdt, loopt vijf keer meer risico om bij een dodelijk ongeval betrokken te raken dan een nuchtere bestuurder. Bij cocaïnegebruik ligt het risico drie keer hoger. De combinatie van verschillende drugs maakt het risico op ongevallen dan weer 30 keer groter. Een mix van drugs en alcohol is het gevaarlijkst, met een risico dat maar liefst 200 keer groter is.

“Prioritair aandachtspunt”

“Rijden onder invloed is een prioritair aandachtspunt in het verkeersveiligheidsplan. De gerichte sensibilisering is de vertaling van een van de concrete maatregelen”, zegt minister Peeters. “Het is onze plicht om te blijven hameren op deze problematiek, ook vanuit de invalshoek handhaving. We moeten in Vlaanderen evolueren naar een cultuur waarbij rijden onder invloed onder geen enkel beding maatschappelijk getolereerd wordt”, klinkt het.