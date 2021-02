Minister Lalieux (PS) wil hoger minimumpensioen laten meebetalen door wie aanvullend pensioen krijgt, Lachaert meteen op de rem: "Geen onrust zaaien”

AstraZene­ca zegt toch beloofde aantal doses aan EU te leveren

10:02 Farmareus AstraZeneca gaat naar eigen zeggen in april, mei en juni toch het eerder beloofde aantal van 180 miljoen coronavaccindoses leveren aan de EU. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat de productie in de Europese Unie weliswaar maar goed is voor de helft van dat aantal, maar dat de rest wordt aangevuld via het internationale toeleveringsnetwerk. Daarmee voldoet het bedrijf naar eigen zeggen aan wat contractueel is overeengekomen met de EU. In het eerste kwartaal van dit jaar maakte de vaccinfabrikant zijn toezeggingen ook al niet waar.