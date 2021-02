Minister Lalieux (PS) ontkent dat ze minimumpensioenen wil verhogen met geld uit tweede pijler

Volgens het krantenbericht wil Lalieux de houders van een aanvullend pensioen mee laten betalen voor de voorziene verhoging van de minimum­pensioenen. Maar in een reactie aan Belga zegt de PS-minister dat het artikel niet klopt. “De financiering van de minimumpensioenen is al gegarandeerd tot 2024. De aangekondigde pensioenhervorming is erop gericht om het pensioenstelsel rechtvaardiger en meer solidair te maken. De verhoging van het minimumpensioen en de pensioenhervorming zijn geen communicerende vaten. Het ene wordt niet door het andere gefinancierd”, benadrukt Lalieux.

Tweede pensioenpijler moet socialer en rechtvaardiger worden

Het is volgens Lalieux daarom wel tijd om de regeling te hervormen en “een einde te maken aan de budgettaire ontsporing” van de tweede pensioenpijler. “Aanvaarden dat de staat 2 miljard euro verliest in een systeem dat niet herverdelend is, dat is niet hoe ik aan politiek doe en het is ook niet wat ik wil voor ons land”, aldus Lalieux.