Minister Lalieux: “Dermagne werkt aan verlenging van uitgebreid sociaal tarief voor energie”

Voor Lalieux is het echter duidelijk dat de maatregel nog eens moet worden verlengd, minstens tot eind dit jaar. Zo heeft een studie van de federale energiewaakhond CREG uitgewezen dat de impact van de terugkeer naar het vroegere regime van het sociaal tarief op de betrokken huishoudens “extreem hoog” is. Dat is vooral zo voor gas, zei de minister in de Kamer. “Het is niet denkbaar dat we die steun abrupt stopzetten”, klonk het. Volgens Lalieux kan de verlenging zonder meerprijs ten opzichte van vorig jaar, omdat de energieprijzen gedaald zijn.