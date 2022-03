Minister Kitir trekt 2 miljoen uit voor kinderen uit Oekraïne

Nathalie (49) start euthanasie­pro­ce­du­re nadat ze verkracht werd, haar zoon Wout schrijft open brief: "Mijn mama was die ochtend liever gestorven"

Vijf jaar geleden werd de Vilvoordse Nathalie Huygens (49) op een erg gewelddadige manier verkracht. De tol die Nathalie en haar gezin moesten betalen was enorm. Haar zoon, de 24-jarige Wout Van Steenwinkel, vertelt nu in een open brief hoe zwaar de impact van seksueel geweld is op een gezin. “Een slachtoffer van seksueel geweld krijgt op het moment van de feiten levenslang toegewezen. Het is als het ware een mentale moord op de persoon die je ooit was. Mijn mama heeft ook al vaak toegegeven dat ze die ochtend liever gestorven was”, aldus Wout. Nathalie startte onlangs een euthanasieprocedure op als gevolg van haar traumatische ervaring.

