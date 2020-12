Minister Kitir: "Ik zou mijn vader zo graag horen zeggen dat hij trots is op mij"

Bijna helft Antwerpse coke, zo’n 27 ton, gevat op één terminal

5 december Ondanks de war on drugs is de drugsmaffia dieper dan ooit geïnfiltreerd in de Antwerpse haven. Uit onderzoek van De Tijd naar de cocaïnetrafiek blijkt dat zeven van de grootste terminals daarbij een hoofdrol spelen, zo schrijft de krant vandaag. Bijna de helft van het onderschepte volume gaat via één speler.