Minister Khattabi (Ecolo) betreurt dat Vlaanderen past voor nationale conferentie over klimaat

Opvallend veel kinderen krijgen tinnitus: wat is er aan de hand?

Een opmerkelijk aantal kinderen meldt zich in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen met tinnitus. Ze horen een fluittoon, een piep, een ruis, gerinkel of gebrom als gevolg van lawaaischade of soms simpelweg door oorontstekingen. Hoe vermijd je dat je kind tinnitus oploopt? Wat zet je best op je oren: oortjes of een hoofdtelefoon? En hoe hoog mag je kind het volume instellen? Klinisch audiologe Laure Jacquemin geeft antwoord.

11 februari