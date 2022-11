Minister Hadja Lahbib officieel lid van MR

INTERVIEW. Jonathan Holslag: “Chinese ambassade riep Hadja Lahbib (MR) op het matje, Chinese diplomaten worden steeds agressie­ver”

Professor Jonathan Holslag (VUB) wees in een recent rapport op het gevaar van de Chinese aanwezigheid in de haven van Zeebrugge. “Elk Chinees schip is een oorlogsschip”, klonk het. De Chinese ambassade in Brussel slaat nu hard terug. Het rapport zou “stemmingmakerij” zijn en minister van Buitenlandse zaken Hadja Lahbib (MR) zou “onverantwoordelijke academici zoals Holslag” moeten weren. Hoe ver reikt de lange arm van Beijing echt?

