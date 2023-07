Minister Gilkinet wil nachtvluchten op Brussels Airport verbieden om geluidsoverlast tegen te gaan

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft voorstellen klaar om nachtvluchten op Brussels Airport volledig te bannen en zo de geluidsoverlast aan te pakken. Het doel van de minister is om het lawaai in de buurt van de luchthaven met 20 procent te doen afnemen en buurtbewoners meer rust te gunnen. Voor Open Vld is een totaalverbod op nachtvluchten “wereldvreemd en economische waanzin”, stelt Kamerlid Tim Vandenput. Ook Voka noemt het plan van Gilkinet “waanzinnig”.

Donderdag had Gilkinet in de Kamer aangekondigd dat het besluit tegen 21 juli zal worden neergelegd. Het moet het systeem van de “quota counts” (QC), het maximumgeluidsniveau voor elk opstijgend en landend vliegtuig, moderniseren. Die normen werden sinds 2009 niet meer herzien. “Dit dossier over de luchthaven van Brussel-Nationaal zit al veel te lang muurvast omdat er geen consensusoplossing kon worden gevonden tussen de verschillende betrokken partijen”, vindt Gilkinet.

De minister heeft naar eigen zeggen nu een plan “in het algemeen belang van alle buurtbewoners” klaar. Concreet moet de geluidsoverlast met 20 procent afnemen. Tussen 23 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens mag er zelfs helemaal geen lawaai van de luchthaven meer zijn. Verder moet er 30 procent meer stilte zijn ‘s avonds van 21 tot 23 uur, 20 procent meer stilte ‘s ochtends tussen 6 en 7 uur, en 7 procent meer stilte gedurende de dag van 7 tot 21 uur. De nieuwe QC zijn ook verschillend voor weekdagen en voor zon- en feestdagen.

Oude lawaaierige toestellen mogen voorts niet meer op alle tijdstippen opstijgen en landen. Het gaat bijvoorbeeld om de oudste versies van de Airbus A330, de Airbus A320, de Boeing 737, de Boeing 767 en de Boeing 747. Uitzonderingen gelden voor regeringsvluchten of militaire vluchten, en voor politie- en noodopdrachten of vluchten om meteorologische redenen. Overdag kunnen alle toestellen van de nieuwe generatie en bijna alle generaties van middellangeafstandsvliegtuigen gewoon vliegen.

“Compleet onverantwoord”

Open Vld-kamerlid Tim Vandenput reageert verbouwereerd op het voorstel van minister Giklinet om vanaf oktober 2024 alle nachtvluchten te schrappen. “België is een land van internationale handel. Bijna 95 procent van ons Belgische bbp bestaat uit export. Export was vorig jaar in Vlaanderen goed voor 380 miljard euro. De luchthaven van Zaventem speelt daarin een cruciale rol. Wie nachtvluchten zonder meer wil verbieden, speelt met onze welvaart. Per twee vliegtuigen die hier niet landen raken we één voltijdse job kwijt. Dag na dag. Dat is compleet onverantwoord”.

Ook het Vlaams netwerk van ondernemingen Voka noemt het plan van Gilkinet “waanzinnig”. “Van het afschaffen van de nachtvluchten kan geen sprake zijn. Het is een waanzinnig idee dat recht in de prullenmand gekeild moet worden. We verwachten dan ook dat de federale coalitiepartners hun afwijzing voor dit idee luid en duidelijk laten klinken”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

N-VA-Kamerlid Bert Wollants beweert dan weer dat Gilkinet “enkel voorstellen voor de eigen achterban lanceert”. “Blijkbaar moet dat verhullen dat hij niet slaagde een gedragen luchthavenakkoord te formuleren. Onze economische groeimotor kortwieken is geen zinnig plan”, schrijft hij op Twitter.

Geen overleg met luchthaven

Ook Brussels Airport betreurt het plan, dat “ongeziene negatieve gevolgen voor de tewerkstelling, connectiviteit, export en economie van het land” heeft, klinkt het. Volgens de luchthaven is er bovendien geen overleg aan voorafgegaan. Brussels Airport wijst er bovendien op dat de luchthaven, de sector en de omwonenden nood hebben aan “een globale oplossing en een coherent wettelijk kader dat stabiliteit en rechtszekerheid biedt voor de duurzame ontwikkeling van de luchthaven met respect voor de omgeving”.

De bewonersgroepen en Bond Beter Leefmilieu zijn daarentegen wel tevreden met het plan van Gilkinet en spreken van “een mijlpaal voor de gezondheid van de omwonenden” en “een mooie eerste stap naar een duurzaam en toekomstgericht beheer van onze nationale luchthaven”.