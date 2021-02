Minister Diependaele waarschuwt voor nieuwe phishingmail

Professor Dirk Devroey trekt aan alarmbel: "Meer dan helft komt niet om vaccin”

12:42 In het vaccinatiecentrum van Overijse komt meer dan de helft van alle zorgverleners die zijn opgeroepen om zich te laten vaccineren, niet opdagen. Dat zegt professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB), die medisch expert is in het centrum, aan HLN LIVE. Oorzaak zou vooral de gebrekkige administratie zijn.