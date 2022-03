Minister Diependaele stelt automatische toekenning leefloon in vraag

Energie Regering heeft energieak­koord: tijdelijke btw-verlagin­gen en mazoutche­que leveren besparing van zo’n 300 euro op, aan de pomp 10 euro korting op volle tank

De regering-De Croo heeft maandagavond een akkoord bereikt over de aanpak van de hoge energieprijzen. Zo komt er tot eind september een verlaging van de btw op elektriciteit en op gas naar 6 procent. Gebruikers van mazout kunnen dan weer rekenen op een cheque van 200 euro en aan de pomp gaan de accijnzen voor diesel en benzine met 0,175 euro per liter omlaag, wat zo’n 10 euro korting betekent op een tank van 60 liter. Het pakket maatregelen heeft een kostprijs van 1,3 miljard euro. “In eerste instantie was het belangrijk om de last van de schouders van gezinnen en alleenstaanden te halen, maar ook toekomstvisie is belangrijk. Het licht moet blijven branden en de facturen mogen niet opnieuw de pan uit swingen”, klonk het op de persconferentie.

