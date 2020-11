Minister Diependaele lanceert campagne over kwaliteitsnormen voor woningen: “Essentiële zaken die toch aan aandacht ontsnappen”

De woningkwaliteitsnormen en basisbeginselen liggen vast in de Vlaamse Wooncode en het Woningskwaliteitsbesluit. Ze moeten garanderen dat iedereen in een veilige en gezonde woning kan wonen met een minimum aan comfort.

Minister Diependaele merkt op dat het vooral over essentiële zaken gaat, zoals stabiliteit, brandveiligheid, de veiligheid van de technische installaties en voldoende verluchting en verlichting. "Dat lijken elementaire zaken, maar toch ontsnappen ze regelmatig aan de nodige aandacht.” Dat blijkt uit plaatsbezoeken of controles van ambtenaren van Wonen-Vlaanderen en lokale ambtenaren. "Daarbij vernemen ze dan dat de mensen, of het nu huurders of verhuurders of eigenaars zijn, eigenlijk niet of niet voldoende vertrouwd zijn met de minimale woningkwaliteitseisen en mogelijke daaruit voortvloeiende problemen."