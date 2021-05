Minister Diependaele: "Afschaffen woonbonus zeer efficiënte besparingsmaatregel”

Huizenprij­zen blijven stijgen in centrumste­den: “De champagne stond klaar, maar dan had iemand met 80.000 euro overboden”

25 februari Krijgt u ook zo’n hoofdpijn van de vastgoedmarkt in steden zoals Gent? Vooral jonge kopers worden uit de markt geprijsd, zo toont een nieuwe notarisbarometer van de steden. Wie blijft volharden in de zoektocht, is soms twee jaar zoet. “Zonder die erfenis was het me nooit gelukt”, klinkt het in De Morgen.