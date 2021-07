Minister die afgeleid is door zijn smartphone? Dit programma ziet het en post er een video van

Politici denken voortaan beter even na voor ze een potje Candy Crush of Angry Birds spelen terwijl ze in het halfrond zitten. Een nieuw project van digitaal kunstenaar Dries Depoorter traceert elke politicus die zich laat afleiden en post er een video van op sociale media.

“Dear distracted Jan Jambon, pls stay focused!” Op Twitter en Instagram verscheen gisteren plots het account The Flemish Scrollers, waarop filmpjes van Vlaamse politici worden gedeeld. Het gaat om fragmenten waarin ministers of parlementsleden in het halfrond naar hun gsm staren. Behalve de Vlaamse minister-president behoren ook minister Bart Somers (Open Vld) en parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) tot de eerste slachtoffers.

Het gaat om een project van technologiekunstenaar Dries Depoorter, die mensen op ludieke wijze bewust wil maken van de impact die technologie heeft op ons leven. Enkele jaren geleden lanceerde hij bijvoorbeeld de app Die With Me, een chatroom die je alleen kan gebruiken als je minder dan 5 procent van je batterij over hebt. De app toont aan hoe afhankelijk we geworden zijn van technologie.

Dit keer wil Depoorter ons vooral bewust maken van de gevaren van artificiële intelligentie. Hij ontwikkelde een speciale software die de YouTube-stream van het Vlaams Parlement voortdurend in de gaten houdt. “Zodra de software een telefoon detecteert, kijkt hij naar het dichtstbijzijnde gezicht. Aan de hand van gezichtsherkenning wordt dan nagegaan om wie het gaat”, legt Depoorter uit. Het fragment wordt vervolgens automatisch online gepost.

Kort na de lancering lokte het project al discussie uit op sociale media. Is het niet logisch dat een politicus af en toe op de telefoon kijkt? Voedt dit niet de antipolitiek? “Ik wil absoluut niemand viseren”, zegt Depoorter zelf. Tegelijk komen er ook veel positieve reacties, want het telefoongebruik in het Vlaamse halfrond wekt af en toe irritatie op. In 2019 ontstond er nog ophef toen Jambon het populaire spel Angry Birds aan het spelen was tijdens een debat.

Politici zijn gewaarschuwd, want de software zal slimmer en slimmer worden. “Binnen een paar maanden kunnen we nog veel verfijnder werken”, aldus Depoorter. “Dan kunnen we bijvoorbeeld ook de typische swipe-beweging detecteren die mensen maken als ze op sociale media zitten.”