Minister Dermagne verwacht prijsdalingen van voedingsindustrie

De prijs van een gemiddelde winkelkar in België blijft hoog, terwijl heel wat grondstoffen zoals granen, melk en plantaardige olie de afgelopen tijd wereldwijd zijn gedaald, net als de energieprijzen. PS-vicepremier Dermagne dringt er bij de producenten op aan die prijsdalingen te weerspiegelen in de supermarkt. “Het is niet normaal dat wanneer de grondstoffen in prijs dalen, de consument maanden geduld moet oefenen vooraleer het effect daarvan in de winkel te zien”, zegt hij in een persbericht.

Dermagne verwacht dat de voedingsproducenten onderling tot een akkoord komen over hoe ze de prijsdalingen kunnen doorvoeren. Dat moet voor de minister tegen midden juli rond zijn. Intussen onderzoekt het Prijzenobservatorium de winstmarges in de voedingssector en werkt het aan een vergelijking van de Belgische prijzen met die in de buurlanden.

De socialisten van PS en Vooruit dienden in de Kamer een wetsvoorstel in dat de regering toelaat maximumprijzen of maximale winstmarges in te stellen als de voedselprijzen abnormaal hoog zijn. Daarvoor is er voorlopig echter geen meerderheid.

Supermarktketen Colruyt ziet op dit moment niet meteen prijsdalingen opduiken. “We zien dat de prijzen de laatste vier à zes weken aan het stabiliseren zijn”, aldus algemeen directeur Jo Willemyns. Of er ook prijsdalingen in het verschiet liggen, is nog koffiedik kijken. “Met ons laagsteprijzenmodel volgen wij de markt en wij hebben nog geen dalingen gedetecteerd.”