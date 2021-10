Minister Demir: "Terwijl federale ministers sier maken op de Noordzee, mag ik miserie oplossen”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir is niet te spreken over de manier waarop de federale regering heeft gecommuniceerd over de uitbreiding van de windcapaciteit op de Noordzee. Die plannen hebben mogelijk een impact op het Ventilusproject, het omstreden plan voor een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. "Terwijl de federale ministers sier maken op de Noordzee, mag ik de miserie oplossen", aldus minister Demir in antwoord op een vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang). De N-VA-minister is ook duidelijk: "Ik vergun niks zolang alle burgemeesters in de streek zich verzetten.”

Twee weken geleden kondigden de federale ministers Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en Tinne Van der Straeten (Energie) trots aan dat de capaciteit van de windmolens op zee wordt verdrievoudigd. Nu bedraagt de capaciteit van de windmolens op zee in de eerste zone 2,2 gigawatt (GW). Maar dat gebied is volgebouwd. Er komt, zoals bekend, een tweede zone voor windmolens op zee: de Prinses Elisabeth Zone. De capaciteit voor die tweede zone wordt opgetrokken van 2GW naar 3,5 GW, waardoor de totale capaciteit van de windenergie op zee wordt verdrievoudigd, naar 5,8 GW.

Lees verder onder de video: Minister van Energie Tinne Van der Straeten kondigde uitbreiding windmolens op zee aan

"Maar wat is de impact van die federale plannen op het Ventilusproject?", zo wilde Vlaams parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang) van Vlaams minister Zuhal Demir weten. Het Ventilusproject is de geplande hoogspanningsverbinding van Elia in West-Vlaanderen die moet zorgen voor een versterking van het net en voor het transport van de elektriciteit vanop de windparken op zee.

Tegen het project is er lokaal veel verzet van burgemeesters en burgerbewegingen. Vlaams minister Demir stelde eerder dit jaar al een intendant aan in het netelige dossier. De opdracht van die intendant loopt tot eind november.

Over de precieze impact van de federale offshoreplannen op het Ventilusproject heeft minister Demir meer duidelijkheid gevraagd van de experts en van de intendant. Volgens de N-VA-minister hebben de burgerbewegingen alvast "heel ontstemd" gereageerd op de federale aankondiging.

Quote Het zijn de burgemees­ters die zullen beslissen of dit project zal doorgaan of niet. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Demir haalt zelf ook uit naar haar federale collega's. De manier waarop zij gecommuniceerd hebben kan voor haar niet door de beugel. "Dit is een moeilijk dossier. Op zo'n moment grote aankondigingen gaan doen op de Noordzee terwijl ik hier de boel moet kalmeren, dat helpt niet. Ik had het graag geweten. Wat de federale ministers daar gedaan hebben, is heel verkeerd aangekomen", aldus Demir.

De N-VA-minister is ook duidelijk. "Ik ga niks vergunnen zolang alle burgemeesters in de streek zich verzetten. Draagvlak vind ik heel belangrijk. Als de burgemeesters zich keihard verzetten, heeft het geen zin dit project verder te zetten. Het zijn de burgemeesters die zullen beslissen of dit project zal doorgaan of niet", aldus Demir.

Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout betreurt de uithaal van Demir richting het federale niveau. “Dit is een project dat belangrijk is voor de klimaattoekomst van ons land en Vlaanderen. Er moet oprecht omgegaan worden met de lokale bezorgdheden. Maar dit project is niet alleen nodig voor de windenergie op zee, het is ook nodig voor de versteviging van het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen. Als het er niet komt, riskeer je bedrijfsonzekerheid in heel West-Vlaanderen”, aldus Vaneeckhout.

Herbekijk ook: Federaal minister Noordzee Vincent Van Quickenborne: “Wij worden eerste land waar zonnepanelen op zee liggen”

Volledig scherm Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) bracht samen met collega's minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en premier Alexander De Croo (Open Vld) per helikopter een bezoek aan het windmolenpark in de Noordzee. © BELGA