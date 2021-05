Minister Demir stelt stookoliesector in gebreke

Mooi weer op komst voor eerste terrasjes? "Tot 25 graden mogelijk”

2 mei Na een halfjaar wachten is het eindelijk weer zover: zaterdag 8 mei mogen de terrassen van de horecazaken in ons land heropenen. Omdat het enkel om de terrassen gaat, wordt er bijna even enthousiast uitgekeken naar de weersvoorspelling. En die ziet er voorlopig veelbelovend uit. “Zaterdag wordt het zacht met temperaturen rond de 20 graden. Zondag zelfs temperaturen tussen de 20 en 25 graden”, zegt VTM-weerman David Dehenauw.