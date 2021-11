Minister Demir schakelt extra milieu-inspecteurs in

PROCES DE PAUW Bart De Pauw kent zijn vonnis donderdag: wat je moet weten over het proces tegen de televisie­ma­ker

Donderdag valt in Mechelen het doek over het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw (53). Dan weet hij of de rechtbank hem schuldig acht aan ‘belaging en overlast door middel van elektronische communicatiemiddelen’. Negen vrouwen stelden zich burgerlijke partij tegen hem, alsook het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het parket vroeg een jaar cel met probatie-uitstel voor De Pauw.

22 november