Minister Demir schaft vergunningsplicht voor ontharding af

Vlaanderen krijgt volgend jaar een Kampioen­schap Tegelwip­pen. Te­gel-wàt?

Ontharden en vergroenen zijn de nieuwste modewoorden, zowel in de Wetstraat als de Dorpsstraat. Maar geef toe: dat klinkt sàài. Dus lanceert Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) in 2023, in navolging van Nederland, het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Want de strijd tegen hitte-eilanden en overstromingen kan gerust wat humor, competitiegeest en gekke termen als 'koerknallen’ gebruiken.

15 november