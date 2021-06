Minister Demir over PFOS-vervuiling: “Ik ben nog niet klaar met het Amerikaans bedrijf 3M”

Bart De Wever over PFOS-vervuiling: “Multinati­o­nal is inderdaad zeer goed weggekomen tot heden”

"De inzichten over de PFOS-vervuiling zijn veel te laat doorgesijpeld in Europa, en Vlaanderen is geen uitzondering. Daardoor zijn we nu lelijk in verlegenheid gebracht." Dat zei Antwerps burgemeester Bart De Wever in De Zevende Dag. Hij vindt dat de politiek daaruit lessen moet trekken, zodat er niet, zoals nu, pas vandaag aan een sterke juridische positie moet worden gewerkt "ten opzichte van multinationals die inderdaad zeer goed zijn weggekomen tot heden".