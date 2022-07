Minister Demir: "Ook Doel 3 en Tihange 2 langer openhouden? Nood breekt wet”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) roept de federale regering nogmaals op, alles in het werk te stellen om de energiebevoorrading te garanderen en te vermijden dat grote verbruikers moeten worden afgeschakeld. Dan komt wat haar betreft ook het langer openhouden van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 in het vizier. “Nood breekt wet, maar het moet natuurlijk wel op een veilige manier”, zei ze in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Europa zit in de grootste energiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, zei Demir. “Rusland heeft de gaskraan dichtgedraaid en er is de oorlog in Oekraïne. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we genoeg energie hebben”, luidt het. Net als de andere Europese landen beschikt België over een (federaal) noodplan dat in werking treedt wanneer een aardgastekort dreigt. “Dat plan zegt dat grote verbruikers minder energie moeten verbruiken en dat er afgeschakeld moet worden. Maar liefst 80 procent van die grote verbruikers zit in Vlaanderen. Het gaat over de Vlaamse economie, over heel wat gezinnen ook”, schetste Demir.

Ze hoopt dat het federale noodplan nooit in werking moet treden. Daarom vraagt ze “alle opties die we in dit land hebben” in overweging te nemen. Demir kijkt in de richting van het nucleaire park. Het is de bedoeling dat de levensduur van de jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar verlengd wordt, maar volgens de wet op de kernuitstap gaat Doel 3 op 1 oktober dicht en volgt Tihange 2 op 1 februari volgend jaar. “Ik maak mij daar ernstige zorgen over”, aldus Demir. “Het gaat hier wel over de energiebevoorrading van heel wat gezinnen en heel wat ondernemingen.”

Moeten Doel 3 en Tihange 2 dan langer openblijven? “Nood breekt wet, maar het moet natuurlijk wel op een veilige manier”, zei Demir. “Ik ga ervan uit dat als je met Engie onderhandelt, je alle opties bekijkt. Ik weet ook dat in het verleden de wet op de kernuitstap gestemd is, maar intussen is de wereld veranderd. We gaan de winter in en we kunnen ons niet permitteren om het federale noodplan te activeren.”

Gebeurt dat toch en moeten bedrijven worden afgeschakeld, dan betekent dat volgens Demir dat werknemers op technische werkloosheid zullen worden gezet. “En we weten ook wat de internationale energieprijzen betekenen voor onze factuur. Minder energie wil zeggen dat de factuur ontploft.”