Minister Demir geeft ook voor gascentrale in Vilvoorde geen vergunning: “U kan mij niet verwijten dat ik de regels toepas”

Eerder keurde minister Demir al de gascentrale van Dilsen-Stokkem af en trok ze ook de stekker van Tessenderlo uit. In Vilvoorde zou de stikstofuitstoot te hoog zijn voor Vlaamse normen, aldus Demir. “U kan mij niet verwijten dat ik de regels hier in Vlaanderen toepas. In dit geval gaat het om 107.000 kilo ammoniakuitstoot, dat is teveel volgens de regels die nu gelden rond stikstof”, legt ze uit. Dat de minister met het weigeren van de vergunning ingaat tegen het positief advies van haar administratie, wuift ze weg. “Ik krijg verschillende adviezen van administraties. Sommige zijn gunstig en andere ongunstig. De deputatie heeft het ook al geweigerd, en het is natuurlijk finaal aan de minister om daarover beslissen”, klinkt het.

Dat haar beslissing om ook deze vergunning te weigeren de kernuitstap in het gedrang brengt, is volgens de N-VA-minister niet van belang. “Nu zeggen ‘Vlaanderen brengt de energiebevoorrading in het gedrang’, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop, dat is chantage, zo werkt het niet,” verdedigt ze zich. Er is dan ook helemaal geen sprake van politieke spelletjes, vindt Demir. “Kijk naar alle dossiers: er zijn Open Vld-burgemeesters die geweigerd hebben, er zijn deputaties waar ook CD&V in zit die geweigerd hebben, er zijn afdelingen van Groen die tegenzijn”.

Toch zorgden de eerdere weigeringen van Demir al voor heel wat frustraties binnen de federale regering. “De houding van N-VA is toch wat dubieus. Ook zij erkennen dat gascentrales noodzakelijk zijn, zelfs als er twee kernreactoren open blijven. Dat ze consistent vergunningen weigeren, lijkt gewoon een manier om zichzelf als pro-nucleair in de markt te zetten”, was te horen bij federale bronnen. Toen het provinciebestuur van Vlaams-Brabant - dat hoofdzakelijk bestaat uit N-VA’ers - in juli ook al een vergunning weigerde voor de gascentrale in Vilvoorde, werd daar ook al de hand van N-VA in gezien.

Bekijk ook: Politiek journalist Karel Lattrez over de beslissing van minister Demir: