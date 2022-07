Minister Demir bereikt overeenkomst met chemiebedrijf 3M: “Verschillende honderden miljoenen euro’s voor opkuis”

Antwerpen Gezin dagvaardt 3M wegens ‘halluci­nan­te PFOS-waar­den’: “We kunnen niet anders dan naar de rechtbank trekken”

Een gezin met kinderen dat vlak bij de Zwijndrechtse vestiging van 3M woont, dagvaardt de Amerikaanse multinational. In de lichamen van de gezinsleden, maar ook in hun woning en tuin, zijn “hallucinante PFOS-waarden” vastgesteld. Ze sloten zich aan bij het midden maart opgerichte burgercollectief Darkwater 3M. De zaak wordt dinsdag ingeleid voor vrederechter in het vijfde kanton in Antwerpen.

