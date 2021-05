Minister Dedonder: “Speciale opvolging van Conings stopgezet enkele weken voor zijn verdwijning”

De vragen in de commissie waren voornamelijk gericht op de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie. Zo vragen de meeste commissieleden, waaronder ook Theo Francken (N-VA), zich af hoe het mogelijk is dat Dedonder nog nooit van Jürgen Conings gehoord had. “Zijn naam stond op de OCAD-lijst, een lijst die u als minister van Defensie (en lid van de Nationale Veiligheidsraad, red.) toegestuurd krijgt", aldus Francken.

De minister van Defensie spreekt dat tegen en verklaarde vandaag nogmaals dat noch zijzelf, noch de topman van de militaire inlichtingendienst ADIV ervan op de hoogte waren gebracht over de voortvluchtige militair Jürgen Conings die op de OCAD-lijst stond met potentieel gevaarlijke extremisten: “De beslissing om Conings in de databank van anti-terreurorgaan OCAD op te nemen in februari 2021, werd enkel verwerkt binnen ADIV en niet doorgegeven aan de hiërarchie”. Dedonder zou sinds haar aantreden in oktober 2020 dus nooit zijn geïnformeerd over Conings. “Hallucinant”, volgens enkele commissieleden.

Speciale opvolging stopgezet in mei

Daarnaast moet uit de eerste resultaten van het onderzoek blijken dat de speciale opvolging van Conings werd stopgezet in mei. “Begin mei 2021 wilde ADIV een follow-uponderzoek starten via verschillende onderzoeksmethodes. Maar dat onderzoek werd opgeschort om te focussen op een andere operatie, die op dat moment meer prioritair werd geacht in functie van de mensen en middelen van de dienst”, aldus Dedonder. De PS-politica werd daar niet over ingelicht: “Dat is niet normaal en is niet voor herhaling vatbaar.”

Nog opvallend: in november 2020 hield de militaire inlichtingendienst een onderhoud met de commandant van Conings. Resultaat van dat onderhoud? Het gedrag van Conings was niet voldoende verontrustend om hem uit het wapen- en munitiedepot van de kazerne in Leopoldsburg te weren.

Wapendiefstal

De minister kwam ook terug op de wapendiefstal door Conings op 17 mei, die de dag nadien werd vastgesteld. Hij was verantwoordelijk voor de voorbereiding op schietoefeningen en had toegang tot zowel munitie als wapens. Conings heeft de wapens in een legervoertuig geladen en ze nadien overgeladen in zijn privévoertuig. De minister gaf aan dat privéwagens van militairen zelden worden gecontroleerd bij het verlaten van het militair domein en dat er geen bewakingscamera aan het depot hangt.

Zoals bekend heeft de minister al interne maatregelen gevraagd tegen elf militairen die met extremistisch gedachtengoed worden geassocieerd. Zij krijgen geen toegang meer tot wapens en munitie en worden geheroriënteerd naar een functie waarin ze geen autoriteit meer uitoefenen over andere collega’s. De andere militairen uit die groep van 28 met potentieel extreemrechtse sympathieën worden van dichtbij opgevolgd, maar tegen hen lopen geen individuele maatregelen. Twee van hen maken deel uit van de militaire politie die de parlementen bewaakt

“Licence to kill”

Dedonder ontkende verder dat er sprake zou zijn van een “licence to kill”. “Dat is fake news”, aldus de minister, volgens wie het net de bedoeling is die zoektocht tot een goed einde te brengen zonder slachtoffers of gewonden.

Tegen 15 juni wordt het resultaat van het onderzoek van de algemene inspectie verwacht. Twee weken later moet het onderzoek van het Comité I rond zijn. De zoektocht naar Conings is in handen van het federaal parket.

