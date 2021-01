Minister Dedonder laat strategisch comité over toekomst leger nadenken

De Strategische Visie tekent de krijtlijnen voor het leger uit met 2030 als horizon, maar was gebaseerd op de situatie in 2014 en 2015. “De context is intussen gewijzigd. De hybride en cyberdreiging is toegenomen, er is de klimaatverandering, de gezondheidscrisis, migratiestromen, een politieke en veiligheidssituatie die op verschillende plaatsen in de wereld achteruit gaat. We leven niet meer in dezelfde wereld als in 2014", legt de minister uit.