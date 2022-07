Minister De Sutter wil geen anonieme spermadonoren meer na wantoestanden bij fertiliteitsarts

Deze week kwam aan het licht dat een gepensioneerde West-Vlaamse gynaecoloog in de jaren 1980 mogelijk zijn eigen sperma heeft gebruikt om kunstmatige bevruchtingen uit te voeren in het toenmalige Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Een donorkind ontdekte dat via DNA- en stamboomonderzoek, zo bevestigt de vzw Donorkinderen.

“We wisten dat een soortgelijke zaak in Nederland heeft plaatsgevonden”, zegt De Sutter aan Terzake, “En het was misschien naïef om te denken dat het bij ons niet zo zou zijn. Jammer genoeg is dit dus wel zo”. De Sutter haalt het belang van de wet uit 2007 aan die stelt dat eenzelfde donor bij maximaal 6 verschillende vrouwen mag worden gebruikt. Die wet legde ook de anonimiteit van donoren vast. De organisatie Donorkinderen vzw vraagt nu om een opheffing van die verplichte anonimiteit.

Pioniers

Ook minister De Sutter volgt hun redenering. “Toen ik begon was anonimiteit de standaard. Men vertelde niet eens aan kinderen dat er een donor gebruikt was. Maar vandaag is dit echt niet meer houdbaar. Kinderen moeten absoluut het recht hebben om te weten hoe ze tot stand zijn gekomen.” Volgens haar moet de donor anoniem blijven voor de wensouders, maar moet de identiteit van de donor beschikbaar zijn voor het kind als het op latere leeftijd de vraag stelt.

In Nederland is die anonimiteit al jaren opgeheven en ook in al onze buurlanden gebeurt dit. “België loopt dus een beetje achter en dat is wel jammer want in de fertiliteitsgeneeskunde zijn wij altijd pioniers geweest. We waren altijd de koplopers in Europa, zelfs in de wereld”, zegt De Sutter.