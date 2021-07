Minister De Sutter wil ambtenaren beter laten 'deconnecteren' na de uren

Door het vele telewerk, zeker tijdens de coronacrisis, begint de grens tussen werk en privé voor veel mensen te vervagen. Via smartphones zijn medewerkers veel meer dan vroeger bereikbaar voor hun leidinggevenden of collega's, maar dat bezorgt veel mensen ook extra stress. Daarom wil minister De Sutter de federale ambtenaren een duidelijk kader geven om te ‘deconnecteren’ na de uren. Rond dat 'right to disconnect' heeft ze zelf nog veel gewerkt in het Europees Parlement.

"Tijdens de pandemie zijn we met velen van thuis uit beginnen werken", zegt Groen-politica De Sutter. "Dat bracht voordelen met zich mee zoals meer vrije tijd, omdat we niet hoefden te reizen naar ons werk. Maar voor sommigen bracht het ook extra stress met zich mee, omdat ze het gevoel hadden constant bereikbaar te moeten zijn. Het is niet omdat we vaker in eigen huis werken, dat ons werk ons nieuwe thuis moet worden. Het is belangrijk om af en toe ook onbereikbaar te kunnen zijn, zeker na de werkuren. Ik hoop dat we met deze maatregel voor de ambtenaren ook de private sector kunnen inspireren", aldus nog de minister van Ambtenarenzaken.