Minister De Sutter: “We zien de kernuitstap niet als trofee, maar als stap in de richting van hernieuwbare energie”

“Eind december hebben we in de regering beslist dat de kernuitstap wordt gerealiseerd”, zegt De Sutter bij VTM Nieuws. “Niemand is natuurlijk 100 procent zeker dat dit zal lukken, maar ik ben er toch 99 procent van overtuigd”, luidt het. De Sutter vertelt dat er een nieuwe veiling nodig is om toch nog een gascentrale te hebben. “Tegen 2025 krijgen we dat gewoonweg niet rond. Maar ik denk niet dat we toch nog terug moeten komen op die beslissing.”

De minister vindt dat er naar nieuwe technologieën gekeken moet worden. “Er is een bespreking binnen de regering gevoerd over onderzoek naar kernreactoren. We gaan kijken welke technologie in de toekomst nodig is om duurzaam te zijn. Het huidige probleem van de afval en de veiligheid is iedereen wel bekend. Als we in de toekomst andere technologieën kunnen ontwikkelen, zeggen we daar geen ‘neen’ tegen. We moeten eerlijk zijn dat er momenteel geen enkel plan uitvoerbaar is, waarbij we ook de CO2-uitstoot doen dalen.”

De regering wil de komende vier jaar 25 miljoen euro per jaar investeren in onderzoek naar kleinere, afvalarmere kerncentrales.

Groen is in de meest recente peiling van VTM Nieuws gezakt naar 8,4 procent. Uit die peiling blijkt Groen de kleinste partij van Vlaanderen. De kernuitstap is voor Groen geen trofee, zo stelt De Sutter. “We zien dat als een stap in de richting van meer hernieuwbare energie. Het gaat over een beleid voor de toekomst. We sluiten daarbij niets uit. Er is al beslist dat de oude kerncentrales dichtgaan. Dat is een verhaal van het verleden. We willen naar de toekomst kijken. Het zijn moeilijke tijden voor alle politieke partijen. We zullen onszelf wel terug heruitvinden.”

