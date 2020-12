Minister De Sutter verzekert: “Postkantoor zal geen buurtwinkel worden”

Topman Jean-Paul Van Avermaet overweegt om in de toekomst in de bpost-kantoren ook eten, kranten en snoep verkopen. Daarmee wil hij nieuwe inkomsten genereren. “Onaanvaardbaar”, reageren de buurtsupermarkten op de nieuwe strategische visie, die gisteren is voorgesteld. “Een buurtwinkel zal een postkantoor niet worden”, verzekert de woordvoerder van bevoegd minister Petra De Sutter (Groen).

We stuurden tien procent minder brieven en post dit jaar, maar de levering van pakjes, die records breekt door de coronacrisis, maakt dat voor een deel goed. Toch moet de post volgens topman Jean-Paul Van Avermaet op zoek naar andere manieren om geld te verdienen. “In de landelijke gebieden moeten we die kunnen omvormen tot onestop-shops waar je voeding, kranten en tijdschrift kan kopen”, aldus Van Avermaet in Het Nieuwsblad.

“Maatschappelijke rol”

Het is de bedoeling om de 660 kantoren te behouden “om er zijn maatschappelijke rol nog verder mee te spelen”. De topman wil er ook eenvoudige bankdiensten aanbieden, of toegang geven tot toestellen als printers en scanners. “’Onze kantoren worden geen supermarkt”, benadrukt Van Avermaet in De Tijd. “Ik denk eerder aan impulsaankopen. Maar het gaat mij vooral over de dienstverlening.”

Quote Door de lockdown leven mensen meer en meer weg van elkaar. Wij willen de connectie behouden Jean-Paul Van Avermaet, CEO van bpost

“Fysieke verkooppunten worden almaar minder talrijk. 42 procent van de Belgische bevolking is niet mee met de digitalisering. Bpost wil die mensen begeleiden. Zo zou je bijvoorbeeld in een postkantoor documenten kunnen printen of scannen. We kunnen ons netwerk ook voor andere diensten gebruiken. Door de lockdown leven mensen meer en meer weg van elkaar. Wij willen de connectie behouden”, stelt de postbaas.

Bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo benadrukt in een reactie dat er nog niks is beslist en dat het gaat “om allemaal pistes die onderzocht worden”. “Wat we precies zullen doen, hoe en wanneer zullen we met de nodige mensen bespreken en zal in de volgende jaren duidelijk worden.”

Poll Kranten, voeding en snoep in postkantoor? Goed idee

Slecht idee Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Kranten, voeding en snoep in postkantoor? Goed idee (27%)

Slecht idee (73%)

“Het is zeker iets wat we kunnen onderzoeken”, reageert minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) eerder vandaag. “Tegen de nieuwe beheersovereenkomst die we eind volgend jaar willen afsluiten met bpost, gaan we bekijken welke andere maatschappelijke doeleinden het bedrijf zou kunnen vervullen.”

Haar woordvoerder stelt echter op Twitter dat postkantoren geen buurtwinkels zullen worden. “De kantoren van bpost kunnen in de toekomst een belangrijke, maatschappelijke rol spelen, dankzij hun uitstekende netwerk tot in de kleinste dorpen. Bijvoorbeeld ouderen helpen bij online administratieve zaken. Maar een buurtwinkel zal een postkantoor niet worden”, is te lezen op Twitter.

Buurtwinkels

Unizo-organisatie Buurtsuper.be kraakte de plannen alleszins al af. “Halluciant”, zegt Luc Ardies in een persbericht. “Ze kunnen misschien eerst eens beginnen met de buurtwinkels die er al zijn, correct te vergoeden voor de pakjes die ze bijhouden tot de klant ze komt halen. Buurtwinkels worden bedolven onder pakjes, maar veel verdienen ze er niet aan, want bpost hanteert zeer lage tarieven. En toch doen die winkels dat, als service aan hun klanten.”

De sectororganisatie hekelt een “gebrek aan respect voor ondernemerschap”. Het idee om in landelijke gebieden het aanbod te verruimen, snijdt daarbij geen hout. “Hier in Vlaanderen staan we in Europa al op kop wat het aantal winkels per inwoner betreft. Als een bedrijf - dat door de overheid wordt gesubsidieerd om gratis kranten en andere persproducten te bezorgen - ook nog eens gaat concurreren met de lokale buurtsupermarkten en krantenwinkels, waar zijn we dan mee bezig?”, aldus Ardies.

Staatsbedrijf

Ook Open-Vld voorzitter Egbert Lachaert is kritisch over de plannen. “Een staatsbedrijf moet niet de concurrentie aangaan met de kleine zelfstandige en handelaar die belastingen betaalt om datzelfde staatsbedrijf te financieren. Fundamenteel oneerlijk!”, zegt de voorzitter van de Vlaamse liberalen via Twitter.