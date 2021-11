Minister De Sutter doet oproep: “Federale ambtenaren, werk thuis!”

Eigenlijk heeft het vorige Overlegcomité telewerk al “sterk aanbevolen” om de viruscirculatie te verminderen, maar de files op de weg doen vermoeden dat dit nog niet het gewenste effect heeft gehad. Federaal minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) steekt daarom alvast voor haar bevoegdheid een tandje bij. Ze stuurde gisteravond een brief naar alle voorzitters van de federale overheidsdiensten. “Ik roep hen met aandrang op om hun medewerkers zoveel mogelijk terug te laten telewerken”, aldus De Sutter. “Dat is een kwestie van solidariteit met de verpleegkundigen en artsen van de ziekenhuizen en de meest kwetsbaren. Ik ben me er van bewust dat het niet altijd gemakkelijk is om thuis te werken, maar het is noodzakelijk gezien de huidige situatie. De federale diensten hebben een voorbeeldfunctie in deze.”