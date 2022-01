Minister De Sutter belooft regulering na verkoop krantenwinkels bpost aan gokbedrijf: “Pas gisteren op de hoogte gebracht”

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) is pas woensdag op de hoogte gebracht van de verkoop van krantenwinkels van bpost aan het gokbedrijf Golden Palace. Dat zei ze donderdagnamiddag in de Kamer.

Bpost, dat voor de helft in handen is van de overheid, kondigde woensdag plots aan dat het zijn dochter Ubi Way 170 krantenwinkels in portefeuille verkoopt aan de gokgigant Golden Palace. De krantenwinkels passen niet langer in de kernactiviteiten van het bedrijf, klonk het.

Meteen kwam kritiek, onder meer van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) dat vreest dat de rode loper wordt uitgerold voor de kansspelsector. Ook voogdijminister Petra De Sutter (Groen) verslikte zich in haar koffie, bleek donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. "Ik ben gisteren op de hoogte gebracht, net als u allen. De autonomie van bpost laat het bedrijf toe dit soort beslissingen te nemen."

De federale regering maakte van de strijd tegen gokverslavingen een speerpunt in het regeerakkoord, en de verkoop van de krantenwinkels aan de kansspelsector past niet in die strategie, benadrukte De Sutter. De Groen-vicepremier kan de verkoop niet ongedaan maken, zei ze, maar plant wel een gesprek met het management van het postbedrijf.

Daarnaast beloofde de minister ook regulering. "Als de verkoop doorgaat, zal dat niet leiden tot wat de overnemer misschien had beoogd of gehoopt. Dat is de garantie die ik wil maken."

Minimale verkoop van kranten en tijdschriften

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) legt de laatste hand aan een koninklijk besluit dat duidelijker definieert wat een krantenwinkel precies is, en in dat opzicht een verplichte minimale verkoop van dag-, week- en maandbladen oplegt en het aantal speeltoestellen verder inperkt. "We zullen niet toelaten dat krantenwinkels worden omgebouwd tot gokpaleizen."

Meerderheid en oppositie waren het er donderdagmiddag in elk geval over eens dat de verkoop van de krantenwinkels aan Golden Palace nefast is. Goedele Liekens (Open Vld) noemde de beslissing "een slag in het gezicht van iedereen die met die strijd bezig is", en Stefaan Van Hecke (Groen) had het over een "pure schande en een blunder van formaat”. Ook onder meer Maria Vindevoghel (PVDA), Joris Vandenbroucke (Vooruit) en Jef Van den Bergh (CD&V) uitten hun ongerustheid.

Geen sprake van vertrouwensbreuk

De Sutter moest donderdagavond nog eens terugkeren naar de Kamer voor een interpellatie van N-VA-Kamerlid Michael Freilich, cdH-politica Catherine Fonck en Sofie Merckx (PVDA). Daarop benadrukte ze nog eens dat ze tekst en uitleg zal vragen aan de top van bpost. “Ik wil alle details van die deal kennen”, benadrukte ze. “Maar ik kan niet tussenkomen in operationele beslissingen in de bedrijfsvoering van bpost, dat trouwens ook beursgenoteerd is. Ik wil het debat gerust aangaan om meer in te grijpen in het reilen en zeilen van onze overheidsbedrijven, maar daar zal een wetswijziging voor nodig zijn.”

De Sutter benadrukte ook nog dat er geen sprake is van een vertrouwensbreuk met de top van het postbedrijf. “Ik heb een hele goede verstandhouding met de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur.”