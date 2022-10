Minister Dalle wil nadenken over ‘Dag van de Jongeren’, maar stelt aan JEZ! één voorwaarde

De acht jongeren achter JEZ!, de opvolger van Rode Neuzen Dag, gingen deze middag op bezoek bij Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Dat deden ze nadat ze hem een open brief hadden geschreven waarin ze vroegen om een eigen feestdag. Of die Dag van de Jongeren er ook echt komt, moet nog blijken. Als JEZ! aan één voorwaarde voldoet, wil de minister het op de politieke agenda zetten. Daarnaast kwam Dalle ook nog even terug op het uitblijven van de indexering van de werkingsmiddelen van de jeugdsector, wat tot onvrede leidt.

‘Jong en zot’ noemen de acht zich, en dat bewijzen ze vandaag meteen. Nadat ze hun open brief aan de minister ‘s ochtends op Qmusic hadden voorgesteld, ging JEZ! kort na de middag al meteen langs op het kabinet van minister Dalle. Die had wel oren naar het verhaal, maar stelde meteen een belangrijke voorwaarde: 15.000 handtekeningen, om te bewijzen dat jongeren écht zitten te wachten op een eigen dag. Pas dan wil de minister het op de politieke agenda zetten. De handtekeningen mochten uiteindelijk ook likes op een groepsselfie op Instagram zijn, waar meteen werk van werd gemaakt.

Cédric Galle (18), één van de acht, reageert tevreden: “We zijn super blij dat minister Dalle ons zo snel heeft uitgenodigd. We barsten van de ideeën en willen meteen beginnen met een Dag van de Jongeren. Hopelijk liken zoveel mogelijk mensen onze foto.” Dat er op 12 augustus al een Internationale dag van de Jeugd is, eentje die door de VN in het leven werd geroepen maar waarmee in Vlaanderen weinig gebeurt, volstaat voor de jongeren niet. “Die dag is er meer voor alle kinderen, die is niet specifiek voor jongeren.”

Quote Het klopt dat jeugdorga­ni­sa­ties met financiële problemen kampen, maar ik heb vertrouwen dat de steunmaat­re­ge­len zullen volstaan Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V)

Minister Dalle is niet alleen gecharmeerd door het idee van een eigen jongerendag, maar ook door het enthousiasme waarmee JEZ! zich de komende maanden wil inzetten voor alle Vlaamse jongeren - onder meer door geld in te zamelen voor tal van organisaties. Zelf krijgt de minister intussen kritiek van de jeugdsector, omdat er in de Septemberverklaring geen sprake is van een indexering van de werkingsmiddelen. Jeugdorganisaties vrezen zo de energiecrisis en inflatie niet de baas te kunnen, en bijgevolg te moeten schrappen in het aanbod van activiteiten zoals vakantiekampen.

“Het klopt dat de lonen van het personeel worden geïndexeerd, maar de werkingsmiddelen al een tijdje niet”, reageert Dalle. “Om dat te compenseren voorzien we wel een energiepremie. Bovendien heb ik de voorbije drie jaar in totaal zo’n tien miljoen euro extra uitgetrokken voor de sector - de helft indexering, de helft nieuw beleid. Het is waar dat heel wat jeugdorganisaties met financiële problemen kampen, maar ik heb er vertrouwen in dat de steunmaatregelen zullen volstaan. Ik verwacht ook dat steden en gemeenten hun lokale jeugdbewegingen en -organisaties helpen.”

Volledig scherm Jessica, Morane en Cédric van JEZ! gingen deze ochtend hun open brief toelichten op Qmusic. © VTM