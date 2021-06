Minister Dalle wil geen verplichte testen voor kinderen jonger dan 12

Nieuwe zoekactie naar Jürgen Conings: “Nationaal Park en omgeving rond Lanklaar blijven interessan­te pistes”

13:03 In het kader van de zoekactie naar Jürgen Conings zijn vandaag zowat 200 manschappen op het terrein bezig. Deze ochtend vond een sweeping plaats in een klein stuk bos op het industriegebied aan de Bekaertlaan in Lanklaar. In de namiddag zal één van de mijnterrils naast het vakantiepark Terhills doorzocht worden. Er worden 120 militairen, 60 agenten, tien mensen van de civiele bescherming en 14 speur- en lijkhonden ingezet. “We hebben nog steeds elementen die erop wijzen dat het Nationaal Park en de omgeving rond Lanklaar interessant blijven om te zoeken”, zegt Eric Van Duyse van het federaal parket. Tot nu toe is er echter niets interessants gevonden.