Minister Dalle vraagt 15.000 handtekeningen als voorwaarde voor een feestdag voor jongeren, vijf minuten later zijn het er al 30.000

Dit is ‘JEZ!’, de opvolger van Rode Neuzen Dag: “Na Vaderdag en Moederdag is het tijd voor een Jongeren­dag”

Vergeet Rode Neuzen Dag, vandaag wordt ‘JEZ!’ boven de doopvont gehouden. Meer dan een actie om geld in te zamelen is JEZ! ook een collectief van jongeren die naar eigen zeggen ‘jong en zot’ zijn. Hun eerste doel? Naast Moederdag en Vaderdag ook een Dag van de Jongeren in het leven roepen. “Laat ons samen epic worden, minister Dalle!”

5 oktober