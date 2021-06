Minister Dalle over vechtpartij Blaarmeersen: "Mochten ze een job hebben, zouden ze deze zaken niet doen”

In het sport- en recreatiepark Blaarmeersen is woensdagavond een vechtpartij ontstaan waarbij twee personen verwondingen opliepen. De politie en uitbater Farys gingen donderdagvoormiddag in spoedoverleg met de Gentse burgemeester om de kwestie aan te pakken. Het is niet de eerste keer dat er zich problemen voordoen met Brusselse en Noord-Franse jongeren.

Benjamin Dalle noemde het incident donderdagavond “degoutant”. "Dit is een kleine groep die hard moet aangepakt worden, maar er is wel een bredere problematiek", zei hij. "We hebben daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in, ook in Brussel. In de hoofdstad van Europa met 1,2 miljoen inwoners, de jongste hoofdstad ook van Europa, hebben we nergens een recreatiedomein met toegang tot water. Geen openluchtzwembad. We hebben nu geïnvesteerd in een tijdelijk openluchtzwembad in Anderlecht. Dat is een kleine eerste stap, maar absoluut te weinig."