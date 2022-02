Minister Dalle: “Moeten zo snel mogelijk af van mondmaskerplicht vanaf 6 jaar”

De Croo sluit overgang naar code oranje in komende dagen niet uit

Premier Alexander De Croo (Open Vld) sluit een versoepeling van de gezondheidsmaatregelen de komende dagen niet uit als de dalende trend in de ziekenhuisopnames zich voortzet. “Een paar weken geleden hebben we de barometer ingevoerd. Het is normaal dat we dat systeem respecteren, maar we kunnen alvast anticiperen op de overgang naar code oranje”, zei de premier in ‘L’invité’ op RTL-TVi.

6 februari