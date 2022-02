Minister Dalle: “Meer grensoverschrijdend gedrag in media dan elders”

Dalle kreeg in het parlement vragen naar aanleiding van de onthullingen rond The Voice in Nederland en de rechtszaak rond televisiemaker Bart De Pauw in Vlaanderen.

Volgens Dalle is de situatie in de media een pak erger dan elders en is er nog onvoldoende ‘sense of urgency’. “Uit een rapport van de UGent uit 2018 bleek dat 71 procent van de vrouwen in de media- en cultuursector aangaf ooit grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt”, zei Dalle. “Laat dat even tot u doordringen.” De dossiers die vandaag bekend zijn, vormen volgens hem slechts het topje van de ijsberg. Dat concludeert de minister uit gesprekken die hij zelf voerde.