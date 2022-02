Minister Dalle lanceert nieuw platform tegen (cyber)pesten: “Signaal dat slachtoffers er niet alleen voor staan”

De minister bracht deze ochtend een bezoek aan de live uitzending van ‘Ketnet Kingsize’ en deed er een oproep aan ouders om ook op te komen tegen pesten. Vandaag gaat op Ketnet de STIP-IT-campagne tegen pesten van start en later deze maand is er ook De Week Tegen Pesten.

1 kind op 30 dagelijks gepest

“Pesten is een sociaal probleem dat vaak in groep plaatsvindt. Door er met z’n allen over te spreken nemen we het taboe weg, kunnen we het voorkomen en geven we het signaal aan de slachtoffers dat ze er niet alleen voor staan”, aldus Dalle. De ondersteuning van dit platform kost jaarlijks 140.000 euro.