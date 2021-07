Minister Dalle investeert 30 miljoen euro in infrastructuur van jeugdverenigingen

"De coronacrisis heeft nog meer dan ooit duidelijk gemaakt hoe belangrijk vrije tijd is in het leven van jongeren. Ruimte en infrastructuur is daarbij essentieel", zegt minister Dalle. "Ter vergelijking: alle jeugdwerkingen samen kosten de Vlaamse overheid jaarlijks 33 miljoen euro. Dit is dus zeker een historische investering, die ervoor moet zorgen dat nog meer kinderen en jongeren kunnen genieten van een zorgeloze vrije tijd in de meest optimale omstandigheden."



Van de 30 miljoen euro gaat 6,8 miljoen naar het jeugdcentrum Destelheide. Dat bedrag wordt geïnvesteerd in een nieuw paviljoen, dat een grote vergaderzaal zal herbergen en slaapmogelijkheden voor zestien personen. "Zonder deze investering zou Destelheide ten dode zijn opgeschreven", zegt Guy Uyttebroeck, directeur van Destelheide. "We zijn dan ook enorm tevreden met deze extra middelen." Het paviljoen zal normaal gezien klaar zijn tegen 2023.



Het jeugddomein De Hoge Rielen in Kasterlee krijgt 8,5 miljoen euro, dat gebruikt zal worden voor elf projecten om gebouwen op het domeinen te renoveren. Het resterende deel van de 30 miljoen wordt geïnvesteerd in extra tenten en kampeermateriaal en gratis energiescans. Er komt tot slot ook een projectoproep voor lokale jeugdorganisaties. Die projecten subsidieert de overheid voor in totaal 7,7 miljoen euro.