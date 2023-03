Minister Dalle (CD&V) deelt tik uit aan N-VA-voorzitter De Wever na heisa rond ‘woke’ foto’s: “Reactie op woke wordt gevaarlijker dan het fenomeen zelf”

“Het is niet aan politici om zich te gaan mengen in de inrichting van een theater”, dat schrijft Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) in een opiniestuk over de heisa rond de ‘woke’ portretten in Antwerpen. Dalle geeft ook de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) een sneer, die begin deze maand nog een boek over woke uitbracht . “Ik wacht nog altijd op het eerste voorbeeld van hoe onze vrijheden worden ingeperkt omdat we iets niet meer ‘mogen’ zeggen.”

Vier foto’s die het trappenhuis van de Arenbergschouwburg in Antwerpen een ‘diversere en hedendaagse look’ moesten geven, moeten van het stadsbestuur weer vervangen worden door de oorspronkelijke historische schilderijen. Die beslissing zorgde voor grote ophef. “Veel drukte om niets”, zo reageerde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) op de kritiek. Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) denkt daar anders over en schreef er een fel opiniestuk over in ‘De Morgen’.

“Het is eerst en vooral zorgwekkend dat politici zich gaan mengen in de inrichting van een theater”, schrijft Dalle over de beslissing. “De volgende stap is dat ze zich gaan moeien met de programmatie van de schouwburg. Dat is niet waar mandatarissen voor verkozen zijn.”

Quote De reactie op woke wordt gevaarlij­ker dan het fenomeen waartegen deze moderne kruisvaar­ders in het verweer gaan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media

Ook De Wever - die volgens Dalle “de grote woorden over woke niet schuwt” - wordt niet gespaard in het opiniestuk. “Opiniemakers en politici hebben al enkele jaren de mond vol over ‘woke’, maar ik wacht nog altijd op het eerste voorbeeld van hoe onze vrijheden worden ingeperkt omdat we iets niet meer ‘mogen’ zeggen. Integendeel, het zijn net rechts-populisten die, onder het voorwendsel ‘antiwoke’ te zijn, met rasse schreden elementaire vrijheden en basisrechten overboord gooien.”

Alarmsignalen

“Er wordt niemand iets ontzegd of verboden”, herhaalt de minister. “De vrijheid van meningsuiting blijft overeind, maar geldt wel langs twee kanten: geen enkele mening is onaantastbaar voor kritiek.” Volgens Dalle worden er in ons land “geen monden gesnoerd of vrijheden ingeperkt”. De minister erkent wel dat er “enkele” alarmsignalen zijn, zoals het meldpunt voor ‘woke-incidenten’ van enkele academici of de oproep van Vlaams Belang om leerkrachten die voor de klas ‘linkse praat’ verkopen aan te geven bij een kliklijn.

“Anti-woke als bindmiddel van reactionaire krachten die verworven vrijheden moeten terugschroeven? Is dat de tegenbeweging op woke waar Bart De Wever naartoe wil? De reactie op woke wordt gevaarlijker dan het fenomeen waartegen deze moderne kruisvaarders in het verweer gaan”, concludeert Dalle.

