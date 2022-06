Minister Dalle: “Alcoholverbod jeugdkampen is disproportionele regel”

Dilbeek Chiro Schepdaal lanceert uniek bier als afsluiter van jubileum­jaar: “Verwijzing naar ons dagelijks rustmoment tijdens kamp”

Je verjaardag sluit je in schoonheid af, moeten ze in Schepdaal gedacht hebben. Want vol trots heeft de huidige leidingsploeg van de lokale Dilbeekse Chiro er in de aanloop naar Vaderdag haar eigen bier voorgesteld: ‘Platte Rust’. Het vormt de kers op de taart van een jaar vol feestelijkheden ter ere van het zestigjarige bestaan van de Dilbeekse jeugdbeweging. “Het design maakt dit bier extra de moeite waard”, vertelt groepsleider Jarne Walckiers.

