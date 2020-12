Minister Crucke (MR): “Elk vliegtuig van Ryanair minder in Charleroi kost 10 jobs”

Als Ryanair vliegtuigen weghaalt uit Charleroi, zal de gemiddelde impact per vliegtuig volgens de eerste ramingen neerkomen op een verlies van tien banen, een vermindering van de omzet met drie miljoen euro en een verlies van 360.000 passagiers. Dat heeft Waals minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke (MR) maandag gezegd in het Waalse parlement.

"BSCA (de luchthaven, red.) noch ikzelf beschikt over informatie over de reële intenties van Ryanair", zo onderstreepte Crucke. Het gerucht gaat dat de Ierse luchtvaartmaatschappij zeven vliegtuigen zou willen weghalen van het tarmac in Charleroi.

Crucke liet onderzoeken of het Waals Gewest eventueel regionale staatssteun kan terugvorderen van Ryanair, maar dat blijkt niet het geval. "We moeten vaststellen dat het Waals Gewest in het verleden geen enkele rechtstreekse subsidie aan Ryanair heeft gegeven die teruggevorderd kan worden", zei hij.

Wel vroeg Crucke eerder deze maand in een brief aan federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne om te bekijken of Ryanair op federaal niveau misschien van bepaalde steun heeft genoten die teruggevorderd kan worden "in de hypothese dat de Ierse maatschappij blijft weigeren om de geldende procedures te respecteren".

Crucke heeft naar eigen zeggen al verscheidene keren om een onderhoud met de maatschappij gevraagd, maar dat heeft nog niet plaatsgevonden. "Voorafgaand aan een vergadering eist Ryanair een akkoord, ofwel over een vermindering van de vergoedingen voor BSCA, ofwel over openbare steun van het Gewest. Dat is uiteraard geweigerd", besloot hij.