Minister Crevits wil overleg met federale regering na weigering vergunning gascentrale in Vilvoorde

Dinsdag raakte bekend dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de vergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde weigert. Volgens minister Demir ligt de stikstofuitstoot van de centrale te hoog. Het is niet de eerste vergunning voor een gascentrale die Demir weigert. De weigeringen zijn een streep door de rekening van de federale regering. Die wil tegen 2025 minstens vijf van de zeven kerncentrales sluiten.

De beslissing van Demir kwam woensdag in het Vlaams Parlement ook aan bod in het actualiteitsdebat over het klimaatakkoord van de Vlaamse regering. Oppositiepartijen Groen en Vooruit verwijten Demir dat ze met de weigeringen het federale energiebeleid bewust “saboteert”. “Dit is de kroniek van een geplande sabotage”, stelde Groen-fractieleider Björn Rzoska. “Stop met een dwaas ‘spelleke’ te spelen op de rug van de Vlamingen en gedraag u als verantwoordelijke bestuurders”, vulde Vooruit-parlementslid Bruno Tobback aan.

Overleg federale overheid

Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) wil dat er overleg komt met de federale overheid over de energiebevoorrading na de beslissing om geen vergunning te verlenen aan de gascentrale in Vilvoorde. “Ik vind het moeilijk om beslissingen te nemen die impact hebben op de gezinnen in Vlaanderen en ondertussen ruzie te maken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de bevoorrading niet in het gedrang komt”, klinkt het.

“De beslissing werd genomen op basis van wetten en decreten”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan VTM Nieuws. “Het is geen kwestie van al dan niet te steunen. De minister heeft in eer en geweten gehandeld.” Jambon zegt dat de beslissing van Demir de regering niet in de problemen zal brengen.

