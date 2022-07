Minister Crevits wil af van ‘zwarte lijsten’: “Historiek van kinderopvang moet met één druk op de knop zichtbaar zijn”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits wil af van de discussie over 'zwarte' lijsten of lijsten met 'gevaarcrèches' in de kinderopvang. "Ik ben geen fan van lijsten. Lijsten zijn iets statisch", zo antwoordde de CD&V-minister in het Vlaams Parlement op vragen van Ilse Malfroot (Vlaams Belang) en Celia Groothedde (Groen). Er moet volgens minister Crevits een systeem komen dat "met één druk op de knop" duidelijk maakt wat de historiek is van een kinderdagverblijf.

In de discussie over de veiligheid in de kinderopvang ging het de voorbije weken en maanden vaak over uiteenlopende lijsten. Lijsten met zogenaamde 'probleemcrèches', lijsten met initiatieven die nog open waren nadat het agentschap Opgroeien zich benadeelde partij had gesteld bij de politie of het parket, enz... Maar omdat er verschillende lijsten circuleerden, ontstond er ook verwarring. Katrien Verhegge, leidend ambtenaar van het agentschap Opgroeien, benadrukte eerder ook al dat die lijsten een dynamisch en veranderlijk gegeven zijn. Een initiatief dat vandaag niet op zo'n 'gevaarlijst' staat, kan daar morgen wél op staan.

Ook minister van Welzijn Hilde Crevits is "geen fan" van lijsten. "Lijsten zijn iets statisch. Ik wil een permanent dashboard. Je moet permanent kunnen zien wat er aan de hand is. Vorige week kreeg het agentschap Opgroeien negen nieuwe meldingen van gevaarsituaties. Je hebt dus een systeem nodig waarmee je permanent kan monitoren", zo zei de CD&V-minister dinsdag in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.

Uit de audit over de inspectie en de handhaving in de kinderopvang, die maandag is bekendgemaakt, is gebleken dat er een en ander schort aan de IT-systemen waarmee dossiers en klachten worden opgevolgd. Daar moet volgens minister Crevits snel verandering in komen. "Je moet bijvoorbeeld bij een melding van een gevaarsituatie met één druk op de knop kunnen zien welke inspecties het betrokken kinderdagverblijf heeft gehad, wat de klachten en meldingen van het verleden zijn, enz... Nu zit dat in aparte databanken die niet gelinkt zijn. Dat moet op korte termijn opgelost worden", zegt minister Crevits. De CD&V-minister wil vrijdag alvast met een dossier over de IT-kwestie naar de regering trekken.