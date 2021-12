Minister Crevits: “Stikstofdossier nog niet rijp om te landen”

De Vlaamse regering onderhandelt al enkele weken over een definitieve aanpak van het stikstofprobleem. Vlaanderen stoot te veel stikstof uit en dat bedreigt onze natuurgebieden. Zowel de industrie als de landbouw zijn grote uitstoters. Een mogelijke strategie in de aanpak is een uitdoving voor de zestig grootste uitstoters van stikstof tegen 2030.

Bilaterale gesprekken

Volgens Crevits is het dossier echter nog niet rijp. Een landing voor kerstdag is volgens haar kabinet niet meer realistisch. “Er is geen heilig huisje”, verzekerde de minister in het parlement. “De uitstoot moet naar beneden. Ook de veestapel is voor mij geen heilig huisje. Sowieso zal de uitkomst van sommige maatregelen zijn dat er minder dieren zijn. Dat is niet het uitgangspunt, maar wel het gevolg van de beleidskeuzes die je maakt.”