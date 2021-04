Minister Crevits over evenementen- en cultuursector: “Onmogelijk om een beslissing te nemen die nauw aansluit bij hun plan als je de cijfers bekijkt”

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is tevreden dat de horeca op 8 mei de terrassen kan openen. Toch vraagt ze aan de mensen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. “We vragen aan de mensen om verstandig te zijn en niet in parken of langs de straat festiviteiten te organiseren. Als de weersomstandigheden het niet toelaten, dan moet je naar huis.” Dat zegt ze vandaag in VTM Nieuws. Ook zegt de minister dat het op basis van de huidige cijfers onmogelijk is om momenteel een beslissing te nemen die nauw aansluit bij het plan van de event- en cultuursector.

Premier Alexander De Croo klonk vrijdag na het Overlegcomité vrij optimistisch: “We zitten in de laatste bocht voor de laatste rechte lijn”, luidde het. Minister Crevits deelt eenzelfde optimisme, maar wil voorzichtig blijven. “De toestand in de ziekenhuizen is vandaag nog niet goed. We gaan ervan uit dat het beter wordt. De verbetering is nog niet duurzaam, maar er wordt volop gevaccineerd. Binnen veertien dagen zijn er nog eens honderdduizenden mensen extra gevaccineerd.”

Studentenuitwisselingen

Twintig studenten uit India die in Aalst en Leuven een opleiding verpleegkunde zouden gaan volgen, zijn besmet met de Indiase variant van het coronavirus. De studenten kwamen begin vorige week aan in ons land en zitten al de hele tijd in quarantaine. Minister-president Jan Jambon (N-VA) wil de studentenuitwisseling buiten de EU niet stilleggen, terwijl staatssecretaris Sammy Mahdy (CD&V) dat wel wil. Crevits benadrukt dat ze het belangrijk vindt dat “studentenuitwisselingen” kunnen plaatsvinden. “Zeker als het gaat over later te werk gesteld worden bij ons in een knelpuntberoep”, klinkt het.

“Op het Overlegcomité is afgesproken dat de ministers van onderwijs een beslissing gaan nemen of er extra maatregelen moeten komen. De toestand in India is zeer ernstig. We moeten alles op alles zetten dat er geen besmettingen van buiten de grenzen kunnen gebeuren. Maar concluderen dat alle studentenmobiliteit verboden moet worden, is niet mijn standpunt. We staan erachter dat studenten zich kunnen verplaatsen, maar bij zware uitbraken moet je uiteraard ingrijpen.”

Versoepelingen

Crevits vindt het een goede zaak dat de terrassen openen om 8 mei. “Veel mensen, ook in grote steden, zitten al maanden opgesloten. Niet iedereen heeft een terras en kan makkelijk naar buiten naar een park. Binnen 14 dagen kan de horeca mee een sociale rol vervullen. Er is afstand tussen de tafeltjes en de tafeltjes worden ontsmet. Horeca Vlaanderen wil mee helpen handhaven. Ik vind dat een zeer goede zaak.”

“Tijdens de bijeenkomst van het Overlegcomité was er eensgezindheid over het feit dat de horeca mee een rol kan spelen om alles wat we buiten doen mee te organiseren. Er is wel gediscussieerd over het sluitingsuur. Om 22 uur moeten mensen weg zijn van het terras. Je moet de eigenaars ook de kans geven om alles nog proper te maken tegen de volgende dag. We vragen aan de mensen om verstandig te zijn en niet in parken of langs de straat festiviteiten te organiseren. Als de weersomstandigheden het niet toelaten, dan moet je naar huis. Je kan niet naar binnen.”

Intussen blijft de evenementensector op z’n honger zitten. Daar spreken ze van totale minachting. “Het plan dat de evenementen- en cultuursector heeft uitgewerkt is zeer verantwoord. Ze houden rekening met de daling van het aantal opnames in de ziekenhuizen. Plus ze hebben een aantal instrumenten om evenementen veilig te laten doorgaan. Het was op het Overlegcomité van vrijdag onmogelijk om een beslissing te nemen die nauw aansluit bij hun plan als je de cijfers bekijkt. We komen op 11 mei terug samen om te kijken hoe we de vrijheid aan de zomer kunnen geven. We hebben een verantwoorde beslissing genomen om dichter bij hun plan te kunnen blijven.”

Contactberoepen

De kappers en andere contactberoepen mogen morgen weer aan de slag. Zij hopen dat er een eind komt aan de jojo-beweging? “Er was een paaspauze nodig. Intussen wordt er massaal gevaccineerd. Ik ga ervan uit dat het de laatste keer was. Ze hebben het financieel enorm moeilijk. Ook de modesector bloedt enorm. Ze hebben slechte solden gehad. Als je een kledingwinkel hebt, dan moet je inkopen voor de volgende seizoenen. We bieden vanuit de regering een goedkope lening aan om boven water te blijven zodat er collecties voor volgende seizoenen aangekocht kunnen worden. Het is belangrijk om met twee te kunnen winkelen. Niet met je beste vriendin, maar wel met mensen uit je bubbel, zoals moeder en dochter of koppels die samenleven.”

Er worden proefballonnetjes opgelaten om de zomervakantie in te korten om leerachterstand op te vangen. “Logistiek is dat nu niet meer te organiseren. Vanuit bepaalde perspectieven kan het nuttig zijn om de zomervakantie in te korten om de leerachterstand weg te werken, maar het heeft een impact op de arbeidssituatie. Dat debat moet je dus breder gaan voeren dan enkel het onderwijs alleen. Voor deze zomer zijn er de zomerscholen. Die zijn echt een doorslaand succes.”

El Kaouakibi

Ook heeft Crevits het over de zaak-El Kaoukibi. Ze begrijpt de frustraties. “Maar men mag niet iedereen over dezelfde kam scheren”, vindt Crevits. “Als je lange tijd afwezig bent, kan je loon gereduceerd worden. Iedere sector heeft zijn regeling. Er wordt gekeken hoe het eerlijker kan verlopen. Er is al veel veranderd. Als je onvoldoende aanwezig bent, kun je een loonvermindering krijgen. Veel parlementsleden werken keihard om met goede voorstellen te komen.”

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil aan een lenteschoonmaak beginnen om de partij te reorganiseren. De gewone leden moeten meer inspraak krijgen, ten koste van standen en oude krokodillen. Crevits staat achter de aanpak van Coens. “Het gaat niet alleen over praktische zaken, maar ook over de lijn van onze partij voor de toekomst. Ik vind het een goede zaak dat die twee op korte termijn helder gezet worden. Het is goed dat hij met vernieuwingen komt. Dat er discussies zijn, is de logica zelve. Het is fout om te zeggen dat we een nieuwe naam nodig hebben. Coens is vooral bezig met de inhoudelijke lijnen en om de statuten te moderniseren.”