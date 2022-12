Minister Crevits neemt extra maatregelen om sluiting kinderopvanginitiatieven op te vangen

“Al 24 keer ‘Sorry, we zitten vol’ gekregen”: ouders over helse zoektocht, nu in totaal al 59 crèches zijn gesloten

“In Vlaanderen zijn er duizenden onthaalouders die schitterend werk leveren. We maken het nu mogelijk dat de verloren plaatsen - wanneer een kinderopvang sluit - onmiddellijk in de buurt terug ingezet kunnen worden”, verduidelijkt Crevits. “Dat is heel belangrijk, omdat ouders soms van dag op dag geen opvang meer hebben. Je moet natuurlijk wel initiatieven vinden die de mogelijkheid hebben”, gaat Crevits verder. “Het zijn kwalitatieve plaatsen. We voorzien 70 euro per dag per kind. Het zal een stukje soelaas brengen, maar soms zal het niet helpen. We zijn aan het onderzoeken of we mobilityteams kunnen inzetten waar het écht acuut is.”